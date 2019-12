Red Hot Chili Peppers | John Frusciante ritorna nel gruppo | la “maledizione” della band

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel 1991, i Red Hotsono quelli che il gergo discografico anglosassone definisce “raw talent”: talenti grezzi, sicuramente interessanti ma ancora non a fuoco. Nel corso degli anni ’80 sono passati da essere famosi a livello regionale, California e dintorni, a un approccio su scala nazionale, con varie (e spassosissime: cercatele in rete) comparsate sulla neonata MTV. Sono laperennemente “lì lì per fare il botto”, per usare un termine da gergo discografico molto italiano. C’è però un dettaglio non trascurabile: i RHCP sono sulle scene da quasi dieci anni, e continuano ad essere fuori fuoco. Rischiano di essere la grande promessa non mantenuta degli anni ’80. Soprattutto dopo che il chitarrista Hillel Slovak – fondatore delinsieme al cantante Anthony Kiedis e al bassista Flea – scompare tragicamente nel giugno del 1988, stroncato da un’overdose. Ma ...

VEJA : Red Hot Chili Peppers anuncia retorno de John Frusciante - SkyTG24 : L'annuncio dei Red Hot Chili Peppers: torna John Frusciante - Corriere : L'annuncio dei Red Hot Chili Peppers: John Frusciante è tornato nel gruppo (di nuovo) -