LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | l’azzurra a caccia

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione diBuongiorno e bentrovati alladel match valido per il primo turno del WTA di tennis a(Francia) trae la russaSasmonova. L’azzurra riparte da un torneo 125k per riprendere il filo del discorso interrotto. Precipitata, dopo un’annata contrassegnata da numerosi infortuni e tante sconfitte nei primi turni, al numero 100 della classifica mondiale, la nativa di Macerata riparte da, che con l’Italia ha avuto e ha un legame a doppio filo tutto particolare, pur mantenendo la nazionalità russa. Si tratta di un confronto che non ha precedenti sul circuito maggiore e che porta dritto dalle parti della francese Alizé Cornet al secondo turno (e in passato i match-Cornet hanno vissuto di ogni genere di sfumatura possibile e immaginabile), in un ...

halfbloodpurry : I live vocals di Camila ultimamente sono fantastici, è migliorata davvero tanto - bombardacuore : la mia voglia di andare a vedere camila live però sono povera #Romance - desimeatsix : RT @aneednelav: camila chianello vende l'album a 6 dollari e i biglietti per sentirla lagnare live nei palazzetti a 70 euro -