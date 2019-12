LIVE Perugia-Modena 3-1 volley | Superlega in DIRETTA | gli umbri conquistano una vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Grazie per aver vissuto insieme a noi le intense emozioni die buon proseguimento di serata. 20.02vince meritatamente la sfida controe sale al secondo posto in solitaria alle spalle di Civitanova. Leon è stato un vero e proprio trascinatore. Incontenibile al servizio e in attacco. Gli emiliani troppo confusi in fase difensiva sono riusciti a conquistare solo un set. Deludente Zaytsev tenuto fuori per quasi tutto il quarto set. La sfida tra opposti stellari è stata stravinta da Leon. Bednorz è stato l’unico tra i ragazzi di Giani che ha provato a tenere a galla i suoi. 25-19 MUROOOOOOO PODRASCANIIIIIIIN!!!!!porta a casa unaimportantissima. 24-19 Disastro in difesa di. Pallonetto lento di Leon si scontrano Pinali, Holt e Christenson e la palla termina giù. 23-19 ...

