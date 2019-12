Bologna-Atalanta | le formazioni ufficiali | Muriel in attacco

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019), le– Continua il programma valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Alle 15 interessante partite, in campo la squadra più in forma del momento, l’che è reduce dall’incredibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Gasperini ormai si conosce a meraviglia e gioca un calcio scoppiettante, l’intenzione è continuare a sorprendere fino alla fine della stagione. Ilspera invece di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ecco ledel match., le(4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.(3-4-2-1): Gollini; ...

