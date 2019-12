Che Tempo che Fa su Rai 2 dalle 19 | 40 domenica 15 dicembre | ospiti Roberto Benigni | Renzo

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 14 dicembre 2019) Cheche Fa 15su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Glidi Fabio Fazio:, Matteo Garrone,Piano, John Bercow e Gazzelle Nuovo triplo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio su Rai 2, una serata da “3 in uno” con interviste, risate e tanto spettacolo grazie anche alla presenza fissa di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, oltre a Raul Cremona, il Mago Forest e Gigi Marzullo che animano lo spazo delle 19:40 Cheche Farà. La puntata è in live streaming su Rai Play e on demand nei giorni successivi. Alle 21 il CheChe Fa classico seguito dal segmento Il Tavolo con gli immancabili Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Glidella puntata Tre incredibili esclusive per la serata di Rai 2. Ci saranno in studioe Matteo Garrone per presentare il film Pinocchio in uscita la prossima settimana in ...

