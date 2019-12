Claudia Gerini atomica | nella FOTO fuma una sigaretta ed è sensualissima

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Bellissima e sofisticata:è una delle attrici italiane più apprezzate di sempre. Ha un fisico statuario e, in ogni pellicola cinematografica, dimostra di possedere un grande talento attoriale. Oggi la vediamo in una veste molto sobria ed elegante, lo scatto in bianco e nero la rende incredibile… Stupenda anche a 47 anni Sguardo seducente, labbra piene e capelli morbidi sulle spalle: in questafa girare la testa per quanto è bella. Notiamo anche uno stacco di coscia da fare invidia. Davvero una bellezza senza tempo. L'articolounaed èproviene da Velvet Gossip.

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Nemiche per la pelle”. Commedia con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli… - cinematownit : Claudia Gerini sarà la madrina della quinta edizione di #FilmingItalyLosAngeles, dal 20 al 22 gennaio 2020 all’Isti… - SunshineMarcoB : @borraccino_ Cmq programma 'fasullo'. Claudia Gerini fece Non è la Rai solo nella primavera '92. La Arcuri fu a Mai… -