LIVE Ceske Budejovice-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | si inizia | debutto

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Suona l’inno della. 17.55 Il piccolo palazzetto diè gremito, il pubblico crede nell’impresa. 17.53 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, tra poco scenderanno in campo per questa attesa partita di. 17.51 Dall’altra parte della rete attenzione a Petr Michalek, Valerii Todua e Miguel Angel Mechkarov in una formazione priva di grandi individualità. 17.49 La Lube si affiderà alle grandi stelle Juantorena, Leal, Bruninho ma attendiamo la formazione ufficiale perché potrebbero esserci delle sorprese. 17.47deve stare attenta a non sottovalutare l’avversario e deve sperare che gli uomini abbiano ancora qualche energia da spendere dopo i tanti impegni nelle ultime settimane. 17.45 Quindici minuti all’inizio della partita. 17.42 Ilva a ...

