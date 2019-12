Il Giappone è alla ricerca di nuove politiche ambientali | è aperta la caccia a aziende e

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quando si tratta di attrarre società finanziarie e tecnologiche più avanzate al mondo, ilè sempre in prima linea e questa volta si è affidato alleaziendali. Leemergenti di oggi, infatti, sonodelle città più proattive sul campo eco-sostenibile e con una particolare attenzione alle emissioni di carbonio. La missione di Tokyo Il governo metropolitano di Tokyo ha ospitato una conferenza la scorsa settimana per evidenziare la sua missione: attirare le cosiddette società FinTech usando i principi, sociali e di governance. In altre parole, le odierne società finanziarie che si affidano alle tecnologie digitali vogliono associarsi ad altre società eco-consapevoli e alle città rispettose dell’ambiente. E Tokyo pensa che sia la città giusta al momento giusto. Ile le attività sostenibili Secondo il Paese, maggiori saranno le ...

