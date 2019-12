Europa League | gli ultimi verdetti | Roma padrona del proprio destino | Lazio a caccia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ultima giornata della fase a gironi di: già qualificate in 13, lene possono centrare il pass per i sedicesimi. L’gioca la sua ultima giornata della fase a gironi. Tra le 18.55 e le 21 scenderanno in campo 48 formazioni per determinare chi accederà ai sedicesimi di finale del torneo: a oggi, in 13 hanno già ottenuto il pass, ne mancano ancora 11.a un passo Nel Gruppo J laospita il Wolfsberger, ultimo e fuori da ogni discorso qualificazione. I giallorossi sono padroni del: vincendo non avranno bisogno di attendere notizie da Borussia M.-Basaksehir: in ogni caso, se i tedeschi otterranno almeno un pari, la formazione di Fonseca otterrà il pass per i sedicesimi anche con un ko. Fonte foto: https://www.facebook.com/dell’impresa Nel Gruppo E ...

