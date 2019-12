Biathlon in tv | orari 13-15 dicembre Hochfilzen 2019 | programma | calendario e date

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La Coppa del Mondo diprosegue in Austria: insei gare in tre giorni, che daranno una nuova conformazione alle classifiche. Si inizierà venerdì 13con le sprint: alle ore 11.30 la 7.5 km femminile, alle ore 14.20 la 10 km maschile. Sabato 14 invece sarà tempo della staffetta femminile alle ore 11.30 e dell’inseguimento maschile alle ore 14.55. Gran finale domenica 15 con l’inseguimento femminile alle ore 12.00 e chiusura con la staffetta maschile alle ore 14.15. Anche per queste gare ada garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su Eurosport Player. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le gare. Di seguito ilcompleto della tappa ...

