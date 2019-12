LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta | Champions League in DIRETTA | nessuna sorpresa nella

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 L’ha perso le sue ultime due partite fuori casa in, incassando in totale nove gol; l’ultima volta in cui perse tre partite fuori casa consecutive in Europa fu nell’ottobre del 1987. 18.09 L’ha perso tre delle sue ultime cinque partite in una competizione europea. 18.06 Per qualificarsi agli ottavi l’deve vincere contro loma deve anche verificarsi un risultato utile da Zagabria: il City non deve perdere contro la Dinamo. 18.03 Ecco le formazioni ufficiali:(4-5-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko, Alan Patrick, Tete, Taison; Moraes. All. Castro.(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel. All. Gasperini. 18.00 Buonasera e benvenuti ...

