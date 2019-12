La Dc risorge a San Marino

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Fausto Biloslavo A volte ritornano, anzi non sono mai spariti come nella moria di partiti della prima Repubblica. La Democrazia cristiana ha vinto le elezioni con il 33,35% dei voti. Non è fantapolitica, ma il risultato del ricorso alle urne a San, la più antica e piccola Repubblica d'Europa. La gloriosa «balena bianca» gode ancora di buona salute sul monte Titano incassando il 10% in più dei consensi rispetto all'ultima tornata elettorale del 2016. Le elezioni politiche hanno visto ilre del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), che ha le sue radici immancabilmente nel 1948 quando c'erano i comunisti proni a Stalin che avrebbero bollato le sardine come controrivoluzionari. Molti cattolici di San, fin dal 1944, cominciarono ad opporsi alle forze di sinistra ancora semi clandestine. E, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il 21 dicembre 1947, ...

