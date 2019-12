Basket | EuroCup 2019-2020 | Venezia vince anche in Francia La Reyer batte il Limoges e

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Continua la cavalcata indella. I Campioni d’Italia in carica ottengono la settima vittoria consecutiva in campo europeo e conservano il primo posto in classifica nel gruppo B. Con la qualificazione già in tasca,in casa delper 78-71, mettendo così fine alle ultimissime speranze di qualificazione dei francesi. Unache poi attenderà domani buone notizie dalla Russia, perché una vittoria del Lokomotiv Kuban contro il Partizan Belgrado darebbe la certezza matematica del primo posto ai veneti. Il migliore diè stato Mitchell Watt con 16 punti, in doppia cifra ci vannoBramos (13), Filloy (12) e De Nicolao (11). Ai francesi, invece, non bastano i 21 punti di Brian Conklin e i 16 di Paul Stoll. Grande inizio dei francesi, trascinati proprio da Conklin. Iltocca la doppia cifra di vantagggio (14-4), ma ...

veneziatoday : @REYER1872 formato #7dayseurocup #basket : - sportface2016 : Arrivano due vittorie per #Brescia e #Venezia nella serata di #Eurocup - Gazzetta_it : #Basket #Eurocup: #Brescia vince sul campo del #Darussafaka 70-61. #Venezia passa a Limoges -