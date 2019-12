newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilha preparato un decreto legge per evitare l’aumento dell’Iva nelin cui l’esecutivo dovesse cadere improvvisamente già prima del nuovo anno. Il Corriere della Sera porta alla luce un documento certamente indicativo sullo stato di salute dell’alleanza di. Si tratta di unB, un decreto legge utile a bloccare l’aumento dell’Iva indi improvvisadel. Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dei membri del nuovo(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)un decreto legge indidel: serve a scongiurare l’aumento dell’Iva Stando a quanto riportato dal quotidiano, ilha preparato un ...

NewsMondo1 : Tensioni nella maggioranza, pronto un Piano B in caso di caduta del governo - Ultron65 : RT @TgLa7: Nella maggioranza intesa sulla #manovra, ma restano le tensioni - edoardo245 : RT @TgLa7: Nella maggioranza intesa sulla #manovra, ma restano le tensioni -