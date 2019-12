Napoli-Genk | Ancelotti | “Possiamo passare il turno da primi Ibrahimovic? L’ho sentito

Leggi la notizia su serieanews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)- Carloè intervenuto in conferenza stampa per evidenziare il suo punto di vista sull’imminente sfida di domani sera contro ila caccia della qualificazione e del primato nel girone: basterà un punto per qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale. Sulla sfida di domani sera: “Devo prendere delle decisioni, mi … L'articolo: “Possiamoilda? L’hoieri sera” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -