IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2019

Il SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 10 dicembre : Irene scopre la verità su Fernando : Appuntamento del martedì della soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Secondo il nuovo palinsesto di Canale 5, la serie il sabato non viene più trasmessa

Anticipazioni Il SEGRETO puntata di oggi 9 Dicembre : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de "Il Segreto" andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di lunedì 9 Dicembre 2019. ecco dove eravamo rimasti: Francisca cede alla rabbia e ancora accecata dalla vendetta compie un terribile omicidio. Carmelo quindi organizza un piano per farle del male. Carmelo quindi le spara ma Mauricio salva la Montenegro. Il gesto eroico è valso anche il perdono

Il SEGRETO anticipazioni 10 dicembre 2019 : le bugie di Lola mettono a dura prova Prudencio : Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 10 dicembre 2019 su Canale 5, Lola è sempre più in crisi per via del suo ruolo e la pazienza di Prudencio sta arrivando al limite: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 10 dicembre 2019 e le anticipazioni non prevedono nulla di buono all'orizzonte per la storia d'amore tra Lola e Prudencio. Raimundo sospetta che il colpevole vero e proprio dell'agguato non sia Carmelo, e chiede

Il SEGRETO anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019 : Antolina continua nel suo folle piano contro Elsa : Nelle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 9 dicembre a domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5, Antolina è sempre più vicina al compimento del suo folle piano contro Elsa: anticipazioni. Il Segreto torna per una nuova settimana, dal 9 al 15 dicembre 2019 e le anticipazioni fanno temere il peggio per Elsa, visti gli scellerati propositi di Antolina, ma qualcuno potrebbe fermarla. anticipazioni lunedì 9 dicembre 2019: Carmelo non ha le prove del

Il SEGRETO - anticipazioni 2020 : LOLA ha ucciso suo padre - ecco perché : Nelle puntate italiane della telenovela Il Segreto in onda su Canale 5 a gennaio 2020, emergerà per quale ragione LOLA Mendaña (Lucia Margo) ha ceduto ai ricatti di Francisca Montenegro (Maria Bouzas); messa alle strette, la ragazza spiegherà infatti all'amato Prudencio Ortega (Ruben Bernal) di avere ucciso suo padre. Scopriamo insieme perché… Il Segreto, news: Prudencio e LOLA ai ferri corti Se si dà uno sguardo alle

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Francisca rivuole la sua eredità : Emozioni a non finire con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, la soap opera punta di diamante in onda su Canale 5. Negli episodi iberici, che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra qualche mese, Francisca dovrà fare i conti con la nuova rivale Isabel. La Montenegro si troverà senza eredità ma non sarà

Il SEGRETO anticipazioni 9 dicembre 2019 : Maria prende una sofferta decisione per i suoi figli : Nella puntata de Il segreto, in onda lunedì 9 dicembre 2019 su Canale 5, Carmelo ripensa con rabbia alla propria occasione fallita mente Maria è costretta a prendere una difficile decisione: anticipazioni. Il segreto torna con la puntata di lunedì 9 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano non solo all'attentato fallito di Carmelo ma anche a Maria e alla difficile decisione da prendere sui suoi figli. Carmelo non ha le prove del

Il SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 9 dicembre : Antolina ricercata : Appuntamento del lunedì della soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Ricordiamo che l'autrice è la stessa che ha scritto Una Vita Acacias 38. Secondo il nuovo palinsesto di Canale 5

Il SEGRETO - anticipazioni : Raimundo crede che Fernando sia il responsabile della faida tra Francisca - Severo e Carmelo : Fernando e Raimundo - Il Segreto Settimana di indagini per Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) nella telenovela Il Segreto. Visto il clima di forte tensione venutosi a creare, il marito di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) incomincerà a domandarsi chi possa avere avuto interesse ad innescare una nuova faida tra la moglie, Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Pena), e, contando sulla vicinanza di Irene Campuzano (Rebeca Sala), avrà

Il SEGRETO anticipazioni - l'attrice di Irene : "Volevano chiudere la soap" : anticipazioni Il Segreto, l'attrice di Irene fa una confessione choc Rebecca Sala, la giornalista Irene de Il Segreto lascerà la soap opera tra qualche mese. Il suo personaggio infatti è stato cancellato dalla soap opera, almeno per il momento. Non è escluso infatti che la produzione possa decidere di riportare Irene Campuzano a Puente Viejo nelle nuove stagioni de Il Segreto. Rebecca Sala ha spiegato sulle pagine di Verotv il motivo

Il SEGRETO anticipazioni 9-15 dicembre : la rivelazione di Antolina sconvolge Elsa : Le anticipazioni de Il Segreto si concentrano sulla guerra tra donna Francisca, Carmelo e Severo. Disperati e preoccupati, Raimundo e Irene cercano di capire chi ha causato questa guerra. Elsa lascia l'ospedale e si trova faccia a faccia con Antolina. Quest'ultima fa una rivelazione scioccante che mette in crisi la Laguna. Nel dettaglio, le trame