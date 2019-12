Pallavolo | la Lube Volley Civitanova è campione del mondo | doppietta iridata per l’Italia

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) È una meravigliosa giornata per ile per lo sport italiano. Dopo il trionfo di Conegliano nel Mondiale per Club femminile, i ragazzi dellahanno concesso il bis. La squadra di Fefé De Giorgi ha battuto nella finalissima della competizionei padroni di casa del Sada Cruzeiro. Un successo meritato quellio dei campioni d'Europa che finalmente possono esultare dopo le sconfitte nell'ultimo atto delle due edizioni precedenti.

