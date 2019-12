Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 | 45

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)6 DICEMBREORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONESUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD. PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA E L’ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA PISANA E L’AURELIA. CI SPOSTIAMO ...

