Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18:45 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA. PIU’ AVANTI SI STA IN CODA TRA LA NOMENTANA E L’ARDEATINA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA LA PISANA E L’AURELIA. CI SPOSTIAMO ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. PIU’ AVANTI, IN QUESTO CASO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA SEMPRE A ...
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