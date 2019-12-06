Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’A24 Roma-TERAMO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45 proviene da RomaDailyNews.
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:05… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULL’A24 Roma-TERAMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASI CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ...
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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA. SULL’A24 Roma-TERAMO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma; SEMPRE A PROPOSITO DELL’A24, MA IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TATTO URBANO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN USCITA TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E APPIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 5 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E AURELIA E PROSEGUENDO CODE TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE TRA LA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BIVIO AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ...
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