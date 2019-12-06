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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09 | 45 Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’A24 Roma-TERAMO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45 proviene da RomaDailyNews.
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