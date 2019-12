romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)6 DICEMBREORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLARESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’A24-TERAMO, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DIVERSI VEICOLI. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolodel 06-12-ore 09:45 proviene daDailyNews.

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 09:05… -