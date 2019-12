Venezia | anche i militari Usa della Caserma Ederle di Vicenza in aiuto alla città

liberoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019), 6 dic. (Adnkronos) -americani di Campsono arrivati questa mattina aper offrire unconcreto e un gesto di solidarietà a supportodevastata nei giorni scorsi dall’acqua alta. Profondamente colpiti dalle gravi conseguenze dell'eccezionale al

virginiaraggi : .@Spelacchio anche noi non vediamo l’ora! Ci vediamo l’8 dicembre a piazza Venezia per illuminare il magico Natale… - veneziaunica : Anche oggi in Piazza e Piazzetta San Marco immancabile, implacabile l’acqua alta. Un cantiere inusuale, quasi gall… - Agenzia_Ansa : #Venezia, ok test #Mose, risolte vibrazioni paratoie. Cvn, evidente stabilità anche in condizioni moto ondoso #ANSA -