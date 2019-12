Sarri | “Il secondo posto è uno stimolo | almeno spero…”

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilè quasi un inedito per la Juve, eci arriva alla vigilia del match con la Lazio che lui considera come “pretendente allo scudetto”. Inoltre il centrocampo fa preparazione a parte in infermeria, e insomma: il tecnico non è proprio tranquillissimo. “Spero che sia daavere una squadra davanti, potrebbe essere una motivazione in più”, dice. Le preoccupazioni di formazioni sono tutte a centrocampo: “Bernardeschi non riposa. E’ un ragazzo estremamente sensibile, lo si nota dalla differenza di sicurezza che ha in trasferta. Il rendimento è diverso, questa cosa gli sta pesando. Per noi è un giocatore importante, non deve farsi influenzare. Il mio compito è accompagnarlo, non farlo riposare. Emre Can ha fatto delle apparizioni, è stato escluso solo dalla Champions ed è stato un qualcosa di pesante dal punto di vista mentale. Ma ...

juventusfc : ?? #Sarri: «Ci sta che dopo le partite di Champions League ci sia un calo di energie, mentali e nervose. Ma vedendo… - forumJuventus : Dybala e basta. In 4 stagioni e mezza, il bilancio è decisamente in attivo. All’Olimpico 200ª in bianconero. È l’at… - juventusfc : @fbernardeschi @emrecan_ @SamiKhedira @OfficialSSLazio ?? #Sarri: «In questo momento giocare a tre attaccanti davant… -