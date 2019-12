La Confessione Nove | boom di ascolti per Peter Gomez che intervista Fedez Il cantante

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laritorna e fa il botto. Gongolaperché la prima puntata della sesta stagione del suo fulminante talk vis a vis ha ottenuto un 2,3% di share e oltre 700mila spettatori. Inedito l’orario (21.25), inedito il giorno (giovedì) e particolarissimo l’ospite del direttore del Fattoquotidiano.it e del mensile Millennium. Ovvero quelche proprio davanti aha rivelato la terribile scoperta fatta dopo un esame medico. Il rapper milanese Federico Lucia ha infatti spiegato al conduttore che durante una risonanza magnetica gli è stata trovata una cosa chiamata “demielinizzazione nella testa” che potenzialmente “può essere sintomo della sclerosi multipla”. L’anticipazione lanciata sul sito del Fatto Quotidiano poco prima della messa in onda è stata nei trend topic per l’intera giornata. Poi in serata l’ottimo risultato in mezzo alle eterne ammiraglie della tv ...

