Gli Aerosmith agli IDAYS di Milano nel 2020 | i biglietti per il concerto

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Save the date: sabato 13 Giugno, ad orario ancora da stabilirsi, glisuoneranno in. L’occasione sarà la 18esima edizione del festival musicale, che nelavrà sede nell’Area Expo a Rho. Dopo i System of a Down + Korn, i Foo Fighters, Vasco Rossi e Billie Eilish + Finneas, si uniscono infine al gruppo gli. Uno tra i gruppi hard rock ed heavy metal più celebri al mondo, glihanno sfornato classici immortali quali I Don’t Want to Miss A Thing, Amazing, Sweet Emotion e Walk This Way. Quella deglisarà la prima tappa del tour europeo del gruppo musicale per celebrare i 50 anni di carriera. Glinel: iLe prevendite per l’acquisto deiper ildeglidi sabato 13 Giugnoapriranno mercoledì 11 Dicembre 2019 alle ore ...

