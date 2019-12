Trionfo Quadarella nei 25 m | Caramignoli terza Pellegrini in finale dei 100

ilfogliettone

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non delude le attese Simonache conquista l'oro negli 800 stile libero agli Europei in vasca corta di Glasgow nei quali l'Italia piazza anche il terzo posto di Martina. Brilla Federicache conquista ladei 100 stile con il quinto tempo. La seconda giornata dell'Europeo scozzese regala all'Italia un oro, un bronzo un record italiano, un primato in tessuto e tre primati personali. Quelle di Simonasono bracciate d'oro che vincendo gli 800 sl coglie il suo primo titolo internazionale in vasca corta. La regina del mezzofondo iridato ed europeo tocca in 8'10"30 davanti all'ungherese Ajna Kesely (8'11"77) e a Martina Ritache dopo anni di buio (esordi' in nazionale ai mondiali di Roma 2009) vince la sua prima medaglia internazionale conquistando il bronzo in 8'12"36. "Speravo di migliorarmi rispetto a ieri per questo sono ...

