Caso Bibbiano | Zingaretti | ‘Chi ha fatto campagna politica deve vergognarsi’ Renzi

Caso Bibbiano - la Cassazione revoca l'obbligo di dimora per il sindaco : Niente più obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti: lo ha deciso la Cassazione, che dopo sei mesi restituisce la piena libertà al primo cittadino in quota Pd di Bibbiano indagato nello scandalo 'Angeli e Demoni' sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Per i giudici della Cassazione non sussistono le condizioni per l'arresto e quindi per una misura cautelare nei ...

Sinistra e Chiesa unite per censurare il Caso Bibbiano : Costanza Tosi Un nuovo convegno sui fatti di Bibbiano scatena gli animi dei toscani. Il cardinale Giuseppe Betori e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, uniti nella battaglia per la censura Bambini abusati, schiacciati da pressioni psicologiche, plagiati da pensieri umani figli di ideologie esasperate. Dagli scandali del Forteto toscano ai Diavoli della bassa modenese, fino alla più recente inchiesta guidiziara sui ...

Il Caso Bibbiano si sgonfia un po’ : Un'indagine interna del Tribunale dei minorenni di Bologna ha mostrato che non c'era nessuno strapotere dei servizi sociali e che i giudici si opponevano spesso alle loro richieste

Caso Bibbiano anche a Verona : Usavano lo stesso metodo : Partono le indagini sul sistema degli affidi nel veronese. Un'operatrice: "Ci sono sempre delle soluzioni che tendono a mettere a lato il bambino, non c' è attenzione per le loro relazioni e la loro sofferenza"\\ Non solo Bibbiano. Bambini portati via dalle proprie famiglie con pretesti infondati, strappati dalle braccia delle proprie madri tra i pianti e le urla dei piccoli o ancora prelevati dai carabinieri in divisa mentre si ...