Alitalia | piano dei commissari | via al prestito da 450 milioni

Alitalia - settima proroga per l’offerta vincolante. Atlantia mette quattro paletti per partecipare al piano di rilancio : settima proroga per Alitalia. Dopo 29 mesi di gestione straordinaria arriva l’ennesimo rinvio. La cordata guidata dalle Ferrovie dello Stato non è riuscita a formalizzare un’offerta definitiva per il vettore italiano. Atlantia si è detta disponibile a proseguire il confronto per la definizione di un’offerta vincolante, ma pone quattro condizioni per andare avanti. Inoltre, sullo sfondo, resta il fatto che per il gruppo dei ...

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli : la compagnia attiva piano straordinario. Martedì Patuanelli incontra i commissari : Sono 198 i voli Alitalia cancellati, per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, a causa dello Sciopero proclamato dai gruppi sindacali di Anpac, Anpav e Anp, per piloti e assistenti di volo, e di Assovolo Trasporto Aereo e Confael Trasporti, per il personale navigante. Alitalia, tuttavia, rassicura di aver attivato un piano straordinario: “Il piano – si legge sul sito della compagnia – prevede l’impiego di aerei più ...

Atlantia chiede cambiare piano Alitalia : 13.47 Il piano per il rilancio di Alitalia non convince Atlantia,che per proseguire nell'operazione ne chiede modifiche. Secondo quanto si apprende, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli,la società rileverebbe che il piano non può funzionare. "Non sottostiamo a ricatti. Bisogna lavorare per far funzionare le cose",dice il viceministro Buffagni. "Sul dossier sta lavorando il ministro Patuanelli", aggiunge.