Zingaretti: Pd leale, guardiamo alleati

"E' sempre più evidente che il Pd è la forza, garanzia e pilastro di un'alternativa alle destre. Crediamo in questo governo come possibilità di cambiamento e la Manovra è l'inizio di un percorso". Lo scrive il segretario, che ricorda "i provvedimenti importanti da affrontare con glia cominciare dalle posizioni sul Mes". "L'Italia ci chiede questo, unità e coerenza per una proposta nuova per ridare speranza e fiducia. Noi siamo pronti".(Di venerdì 29 novembre 2019)