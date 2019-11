Genova | 8mila Sardine in piazza | “Dimostrazione che c’è spazio per un politica diversa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Non c’era Matteo Salvini in città e le elezioni sono ancora lontane in Liguria eppure ieri sera, a, insi sono dati appuntamento inDe Ferrari, sotto il palazzo della Regione, per manifestare il proprio dissenso rispetto alla propaganda “identitaria e razzista” che per i promotori dell’iniziativa è principalmente incarnata dalla Lega e dai partiti sovranisti. Sono le “” genovesi e, come a Bologna e nelle altre città dove sono scese in, si contano pochissimi volti noti dellaelettorale e una partecipazione popolare eterogenea, senza bandiere di partito ma uniti dalla richiesta di una rappresentanzaalternativa alle varie forme di populismo di destra L'articoloin: “Dimostrazione che c’èper un, senza paura e rancori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

