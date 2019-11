Il dolore di Gessica Notaro per la morte della nonna | “Eri la nostra guida”

Fonte : dilei

(Di giovedì 28 novembre 2019)piange su Instagram laPierina. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha pubblicato un post commovente dedicato all’amata. Un video accompagnato da una lunga lettera d’addio, che ha emozionato i follower. “Oggi se ne va una grande donna – ha scritto-, fonte di immensa ispirazione per lafamiglia e non solo. Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro”.ha ricordato l’amata, gli insegnamenti che le ha lasciato e il suo sorriso dolce: “Ora la lasciamo andare – ha aggiunto la– con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova ...