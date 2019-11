Secondo un rumor Rockstar sarebbe al lavoro su un titolo medievale open world per PS5 ed

Xbox Game Pass Secondo un rumor potrebbe includere tre mesi gratuiti di Discord Nitro : Gli abbonati ad Xbox Game Pass potrebbero ricevere prossimamente una nuova promozione. Alcuni dataminer hanno scoperto che l'ultima versione beta di Discord per Android, l'aggiornamento 9.8.3, mostra i piani per includere diversi mesi di Discord Nitro per i nuovi abbonati Xbox Game Pass. Non è chiaro quando questa promozione Xbox Game Pass e Discord Nitro sarà resa pubblica, poiché non è ufficialmente confermata.La promozione sembrerebbe coprire ...

Calciomercato Juventus - Secondo 'The Guardian' interessa Haaland del Salisburgo (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato, non tanto negli acquisti ma nelle cessioni. Motivi di bilancio e richieste di alcuni giocatori che hanno raccolto molto minutaggio potrebbero essere le cause di alcune partenze: si parla molto di Rugani, Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio la cessione della punta croata potrebbe portare ad un investimento importante per il settore avanzato, se non a gennaio, ...

Ci sarà una gradita sorpresa insieme agli HONOR V30 - Secondo i rumor : Non solo HONOR V30 a novembre: potrebbe essere presente anche il nuovo tablet HONOR Tab 6, animato dal SoC Kirin 810. L'articolo Ci sarà una gradita sorpresa insieme agli HONOR V30, secondo i rumor proviene da TuttoAndroid.