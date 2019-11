Serie B | Benevento-Crotone | dove seguire la gara in Tv

Risultati Serie B - 12^ giornata : i parziali del primo tempo - Benevento sotto : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Sabato in programma sei gare. Impegnate, tra le altre, Perugia, Empoli e Benevento. Tre i posticipi domenicali. In campo Frosinone, Cosenza e Salernitana. Manca il classico appuntamento con la gara del lunedì, visto che prossima settimana il campionato è fermo ...

Risultati Serie B - 11^ giornata – Benevento - c’è la prima fuga : Empoli KO - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

Risultati Serie B - 10^ giornata : il Benevento si riprende la vetta solitaria - bene il Frosinone [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si scende subito in campo per il turno infrasettimanale. 10^ giornata che si gioca quasi interamente al martedì con ben otto gare alle 21. Le due prime della classe, Crotone e benevento, sfidano rispettivamente Chievo (a Verona) e Cremonese (al Vigorito). Sfida interessante quella tra Perugia ed Ascoli, la Salerninata va a Pisa mentre l’Empoli ospita lo Spezia. Il programma completo. Il ...

Serie B - super Golemic manda in estasi lo Scida : il Crotone aggancia il Benevento in vetta : Nella 9^ giornata del campionato di Serie B, il Crotone di Giovanni Stroppa ottiene un successo fondamentale, tre punti che portano i calabresi al primo posto, grazie sopratutto alla pesante sconfitta del Benevento sul campo del sempre insidioso Pescara. I pitagorici superano il Venezia con un combattuto 3-2 che viene sancito dalla seconda rete consecutiva del difensore Golemic, capace di ripetersi dopo la marcatura provvidenziale di settimana ...

Risultati Serie B - classifica/ Diretta gol : Benevento ko a Pescara! Live score : Risultati Serie B, classifica: la Diretta gol Live score delle partite, previste oggi 26 ottobre 2019 e valide per la nona giornata del campionato cadetto.

Risultati Serie B - 9^ giornata – Tonfo Benevento - il Crotone fa tris e lo aggancia in vetta : la classifica [FOTO] : Risultati Serie B – Si torna in campo in Serie B. Si gioca la nona giornata. L’anticipo del venerdì è appannaggio dell’Ascoli, che batte di misura l’Entella. Sabato alle 15 Tonfo Benevento. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Inzaghi, e che sconfitta: 4-0 a Pescara. Ne approfitta il Crotone, che batte per 3-2 il Venezia e aggancia la vetta. Pari Chievo a Cosenza ed Empoli a Trapani. 1-1 tra Salernitana e ...

