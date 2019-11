Sci alpino | Manfred Moelgg e Stefano Gross | due veterani dalle motivazioni intatte

Sci alpino – Le azzurre dello slalom affidate a Matteo Guadagnini : le sensazioni del tecnico italiano : Lo slalom femminile affida il rilancio a Matteo Guadagnini: le sensazioni del tecnico trentino Temperature vicine agli 0° e una grande quantità di neve che da queste parti non si ricordava da parecchi anni. E’ questo lo scenario presente a levi, località finlandese situata a 170 chilometri dal Circolo Polare Artico, dove sabato 23 noembre va in scena il primo slalom femminile della stagione di Coppa del mondo (prima manche ore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : distorsione alla caviglia per Matteo Marsaglia - trauma cranico per Roberta Melesi : Un paio di infortuni purtroppo per l’Italia della velocità sia maschile sia femminile che si sta allenando a Copper Mountain, in Colorado, tradizionale appuntamento che precede le gare nordamericane. Secondo quanto riporta fisi.org Matteo Marsaglia, durante il secondo giorno di allenamento, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra con una brutta inforcata in una porta. “Ho preso una bella botta, stiamo facendo tanta terapia ...

Sci alpino – Training di Copper Mountain amarissimo per gli azzurri : distorsione per Marsaglia - Melesi torna in Italia : distorsione per Marsaglia e caduta per Melesi durante il Training di Copper Mountain. Matteo prova a rimettersi in pista, Roberta rientra in Italia Qualche guaio per l’Italia della velocità arriva da Copper Mountain, dove sia la velocità maschile che quella femminile sono in allenamento. Matteo Marsaglia, inforcando, il secondo giorno di Training, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. “Ho preso una bella botta ...

Sci alpino - esame slalom per Alexis Pinturault. Se sarà quello dello scorso anno - il francese ipotecherà la Coppa del Mondo generale : Lo slalom di Levi è solamente la seconda gara della stagione, ma Alexis Pinturault può già lanciare un chiaro segnali ai diretti avversari nella corsa alla Coppa del Mondo generale. Il francese ha vinto il gigante di Soelden e adesso è chiamato ad un primo esame tra i pali stretti, in una specialità nella quale in passato ha tenuto un rendimento troppo altalenante. L’ultima vittoria in slalom di Pinturault risale addirittura al 2014, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : le convocate dell’Italia per lo slalom di Levi. Curtoni guida il gruppo azzurro : Sabato 23 novembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Levi (Finlandia) per la disputa del primo slalom stagionale (prima manche prevista alle ore 10.15 e seconda alle 13.15). La Nazionale italiana vuol arrivare al meglio all’appuntamento sulle nevi finlandesi e, come riporta il sito della Fisi, sono state ufficializzate le sei azzurre che saranno al cancelletto di partenza. Si tratta di Irene Curtoni, Lara Della ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Procede tutto secondo i programmi - decideremo se partecipare alle gare di Lake Louise” : La Coppa del Mondo di sci alpino bussa alle porte degli appassionati e la squadra italiana, a Copper Mountain (Stati Uniti), si stata preparando con i ragazzi e la ragazze della velocità in vista della trasferta nordamericana. Come riporta la FISI, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago si sono unite a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi, andando ad arricchire il gruppo nostrano che ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Procede tutto secondo i programmi - decideremo se partecipare alle gare di Lake Louise” : La Coppa del Mondo di sci alpino bussa alle porte degli appassionati e la squadra italiana, a Copper Mountain (Stati Uniti), si stata preparando con i ragazzi e la ragazze della velocità in vista della trasferta nordamericana. Come riporta la FISI, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago si sono unite a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi, andando ad arricchire il gruppo nostrano che ...

Sci alpino – Tutto pronto per la tappa di Coppa del Mondo di Copper Mountain : le sensazioni di Innerhofer : A Copper Mountain è giunto il tempo della velocità, le sensazioni di Innerhofer alla vigilia della sfida nordamericana di Coppa del Mondo Con l’arrivo a Copper Mountain di Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago, si è completato il contingente delle squadre di velocità che prenderanno parte alla trasferta nordamericana di Coppa del Mondo. Il trio si è unito a Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e ...

Sci alpino – Kristian Ghedina festeggia 50 anni in Cina per portare Cortina nel mondo : I 50 anni di Kristian Ghedina, il supercampione che porta Cortina nel mondo. L’Ambassador dei Campionati del mondo di Sci alpino 2021 festeggia il compleanno in Cina dove sta promuovendo l’evento iridato Il mitico “Ghedo”, vulcanico Ambassador di Cortina 2021, compie il 20 novembre i suoi primi 50 anni. Un traguardo importante, per lui che di traguardi se ne intende, essendo il più vittorioso discesista italiano nella storia della Coppa ...

Sci alpino - l’Italia dello slalom si aggrappa ad Alex Vinatzer per risorgere. Il ritorno di Theolier un’arma da sfruttare : Due sono i fattori che possono far tornare grande l’Italia nello slalom, oltre ai buoni risultati dei veterani Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli: uno è la crescita di Alex Vinatzer, l’altro è il ritorno a capo degli slalomisti azzurri di Jacques Theolier. Vinatzer è il corrispettivo maschile di Lara Della Mea nel senso che anche lui è classe 1999 e anche lui ha contribuito in un modo decisivo alla conquista della medaglia di ...

Sci alpino in tv - quando e dove si gareggia nel fine settimana? Date - programma - orari e tv : il calendario a Levi : Dopo la consueta pausa post-Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 torna in scena per il secondo appuntamento stagionale. Dall’Austria, infatti, gli atleti si preparano per il primo speciale della stagione che si disputerà in Finlandia, a Levi. La pista scandinava, che non ha mai visto un atleta italiano salire sul gradino più alto del podio, ci regalerà il primo weekend tra i pali stretti dell’annata, prima della ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo 2019-2020 di slalom : Henrik Kristoffersen in pole - Clement Noel pronto a giocarsela : Senza Marcel Hirscher, vincitore di sei delle ultime sette coppe delle porte strette, la specialità dello slalom, che in campo maschile era già la più equilibrata anche in presenza del suo dominatore, diventa in automatico quella dal pronostico più incerto. Anche se la passata stagione in slalom non è stata certo delle migliori per Henrik Kristoffersen, finito quattro volte sul podio senza vincere, pensiamo che il favorito numero uno per il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quattro azzurri in allenamento a Livigno verso il prossimo gigante : Nel weekend del 21-24 novembre tornerà la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino con la tappa di Levi caratterizza da due slalom (uno per sesso). I gigantisti, che hanno già esordito a fine ottobre a Soelden, si stanno invece preparando per le tante gare in programma a dicembre e l’Italia vuole farsi trovare pronta in vista del prossimo gigante previsto per domenica 8 dicembre a Beaver Creek. Il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini e gli altri gigantisti azzurri pronti per cinque giorni di raduno a Livigno : I gigantisti di Cdm a lavoro a Livigno dal 19 novembre per cinque giorni. Con loro anche due donne polivalenti Prosegue il lavoro dei gigantisti azzurri di Coppa del mondo, che dopo l’impegno di Soelden valido come prima tappa della Cdm, si ritroveranno da martedì 19 novembre a Livigno (Ita) per un nuovo raduno della durata di cinque giorni. Agli allenamenti parteciperanno i seguenti quattro atleti convocati dal direttore tecnico ...