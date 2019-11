“State attenti” Farmaci ritirati dall’Aifa | tipologia e lotti interessati

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Attenzione per chi in questo periodo dovrà sottoporsi ai vaccini di stagione: le confezioni dei vaccini anti-influenzali potrebbero contenere tracce di lattice. A renderlo noto l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) dopo aver acquisito informazioni, dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini anti-influenzali autorizzati per la stagione 2019-20, sulla presenza di lattice/latex/gomma naturale nelle diverse componenti delle siringhe pre-riempite (cilindro, pistone, cappuccio protettivo copri ago, copri punta, eccetera) o degli applicatori nasali dei vaccini anti-influenzali autorizzati per la stagione 2019-2020. Si tratta di un’informazione di “estrema importanza per i soggetti allergici al lattice che necessitano della copertura vaccinale, i quali, in caso di presenza di lattice anche in tracce – afferma l’agenzia – sarebbero esposti al rischio di reazioni ...

