L’importante vittoria politica del Napoli con gli arbitri | può essere un nuovo inizio

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Il 19 novembre 2019 è una data da cerchiare in rosso sul calendario del Calcio. Il club incassa quella che puòconsiderata lapiù importante del ciclo De Laurentiis. E arriva dopo due settimane di caos assoluto, di guerriglia civile in cui l’indice di autolesionismo è andato ben oltre l’allarme rosso. La speranza è che con oggi si possa voltare pagina, fermo restando le scorie amministrative dell’ammutinamento. Sta di fatto che oggi ilha ottenuto ragione sull’arbitraggio di-Atalanta. L’abbattimento di Llorente – da parte di Kjaer – avrebbe dovuto comportare l’interruzione del gioco da parte di Giacomelli. Che avrebbe potuto assegnare il rigore o ripartire con un fallo per l’Atalanta, avrebbe dovuto quindi consultare il Var. E il commento porta la firma del designatore arbitrale Nicola ...

