Cos’è il movimento delle “sardine” che riempie le piazze italiane

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) (foto: LaPresse/Piero Cruciatti) L’idea di quattro amici ed ex coinquilini appena trentenni lo scorso 14 novembre si è trasformata in un raduno di 15mila persone in piazza Maggiore a Bologna, per sfidare l’intervento di Matteo Salvini al Paladozza che ha inaugurato la campagna elettorale della candidata Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna. La cronaca politica e i social network hanno presto iniziato a chiamare i manifestanti col nome che loro stessi si sono scelti, sardine. Questa, grossomodo, è la genesi di quello che è stato definito il neonato “sardine”, che di fatto è un flash mob – “ittico” come l’hanno definito gli organizzatori – di opposizione al leader della Lega, alle sue politiche e alle sue parole d’ordine. Il nome, come spiegato nella pagina Facebook che ha dato avvio alla protesta pacifica, vuole indicare appunto lo stare ...

