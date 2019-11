Concorso pubblico Ministero Giustizia 2019 | 313 magistrati | si accede con laurea in legge

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Ildellaassume 313 nuoviper l’anno 2020. E’ appena stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 19 novembre, il bando diper 313 posti in magistratura a tempo indeterminato. Ilsi struttura per titoli ed esami e rappresenta una nuova opportunità per tutti iti in giurisprudenza che vogliono intraprendere la carriera di organo giudicante. Requisiti, domanda telematica di partecipazione e scadenza per l’invio Per partecipare alin magistratura sono necessari alcuni requisiti fondamentali: lain giurisprudenza: il conseguimento di un dottorato di ricerca il possesso del diploma presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali aver completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari o l’Avvocatura dello Stato art. 73 D.L. n. 69/13 l’abilitazione all’esercizio della professione forense Non si può ...

bista92 : Concorso pubblico al casinò è un assurdità, infatti in Italia sono successe cose assurde per le sale da gioco, addi… - Nurse24it : ?? Concorso pubblico #infermieri, 5 posti in provincia di #Bolzano ?? SCADE IL 13 DICEMBRE ?? - albertobisin : RT @maurosyl: @albertobisin @FrancescoDeBen8 Ma nessuno gli chiede cosa farebbe a chi invia ad un concorso pubblico 'letture consigliate'..… -