Basket - Eurolega 2019-2020 : big match al Forum - l’Olimpia Milano cerca riscatto contro il Maccabi Tel Aviv : Serata di gala al “Mediolanum Forum”, dove a partire dalle ore 20.45 andrà in scena il confronto tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, big match della nona giornata di Eurolega 2019-2020. E non solo, perché nell’intervallo della partita gli occhi dei presenti saranno tutti puntati sul giocatore più amato della storia cestistica milanese, Dino Meneghin, il quale verrà omaggiato con la cerimonia che segnerà ufficialmente il ritiro ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Efes Istanbul. Programma - orari - tv e streaming : L’Olimpia Milano tornerà in campo giovedì alle 20.45 per la seconda partita di questo doppio turno settimanale di Eurolega 2019-2020. I meneghini, tra le mura amiche, dovranno vedersela coi turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, una delle squadre più forti del continente che, in questo momento, affianca il sodalizio allenato da coach Ettore Messina in testa alla classifica della massima competizione europea. La partita tra l’Olimpia ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Maccabi. Programma - orari - tv e streaming : Nuova settimana con il doppio impegno per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum si presentano prima il Maccabi (martedì) e poi l’Anadolu Efes (giovedì), entrambe con un record di 6-2 proprio come la squadra di Messina. La prima sfida sarà contro il Maccabi, formazione più in forma attualmente di tutta la competizione, viste le sei vittorie consecutive, che hanno dato agli israeliani la possibilità di raggiungere il primo posto in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (15 novembre). Il CSKA domina il Fenerbahce - l’Asvel espugna Belgrado : Si è chiusa l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020. Anche il CSKA Mosca si inserisce nel gruppo con un record di 6-2 dopo l’eccezionale vittoria in casa contro il Fenerbahce. Era il big match di questo venerdì sera, ma non c’è stata partita, con i russi che hanno dominato 88-70 al termine di un match che ha visto i padroni di casa attuare l’allungo decisivo nel terzo quarto (25-15). Strepitosa la prestazione di Mike James, top ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 8a giornata : impresa Alba Berlino in casa del Panathinaikos - il Real Madrid batte il Barcellona : Serata di sorprese, di grandi classici e di vittorie roboanti, quella che l’Eurolega ha visto in campo oggi nella prima parte dell’ottava giornata. Andiamo a vedere quanto accaduto anche oltre l’incontro tra Khimki e Milano. Dopo questa sera, al comando ci sono cinque squadre (e potrebbe non essere finita qui): Barcellona, Khimki, Milano, Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. LA CRONACA DI KHIMKI MOSCA-OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES ...

VIDEO Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79 - Eurolega Basket : highlights e sintesi della partita. Seconda sconfitta per i meneghini : L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca per 87-79 nel match valido per l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. I meneghini si sono dovuti arrendere in casa della compagine russa, dopo tre quarti giocati alla pari i ragazzi di Ettore Messina sono crollati nell’ultima frazione e sono così incappati in una brutta sconfitta che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive. Di seguito il VIDEO con gli ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano esce sconfitta da Mosca - Alexey Shved trascina il Khimki : Seconda sconfitta in quest’edizione di Eurolega per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Ettore Messina cade in Russia, al cospetto del Khimki Mosca, vittorioso con il punteggio di 87-79 dopo una più che valida prova offensiva. Gli uomini di Rimas Kurtinaitis si possono definire ben contenti dei 24 punti di Alexey Shved (al netto del 5/14 da tre), dei 19 di Jonas Jerebko, degli 11 di Devin Booker e dei 10 di Stefan ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 76-68 - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : Shved e Jerebko segnano 43 punti in due e i meneghini - dopo sei successi consecutivi - cadono in Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per essere stati con noi e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell’Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...