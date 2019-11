Allerta farmaci | nuovi lotti di medicinale per il reflusso ritirati dal mercato | è ancora

Allerta farmaci - AIFA dispone il ritiro di tre lotti di medicinali : probabile presenza di sangue infetto : L’ AIFA ha disposto il divieto di utilizzo di tre lotti di medicinali plasmaderivati provenienti da pool di plasma in cui sono confluite le donazioni da donatore di sangue con sospetta Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (es. malattia di Creutzfeldt-Jakob). Le confezioni di plasmaderivati appartenenti ai lotti oggetto del divieto di utilizzo devono essere accantonate, in attesa di ulteriori indagini, che potrebbero portare a una revoca ...

Non solo ranitidina - si estende l’Allerta nitrosammine : Ema chiede i test su tutti i farmaci con principi attivi sintetizzati chimicamente : L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) chiede, in via precauzionale, che le aziende produttrici di farmaci contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente riesaminino i loro medicinali per la possibile presenza di nitrosammine e testino tutti i prodotti a rischio. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, della cui famiglia fa parte la N-nitrosodimetilammina (Ndma) al centro dell’allerta Aifa lanciata in Italia nei giorni ...