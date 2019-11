Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dell’ ex Ilva in apertura perché presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Milano pizza per il prossimo 26 novembre l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari dell’arte in Italia e invita i vertici dell’azienda non porre in essere ulteriori ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 18 novembre in studio Giuliano Ferrigno primo piano di pensierino profondamente ad alcune misure come quella sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso scrive Antonio misiani viceministro economia A proposito della manovra il MoVimento 5 Stelle intanto mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Ecco come il vuoto a rendere per i ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ex Ilva il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano pizza per il prossimo 27 novembre l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari della arcelormittal invita i vertici dell’azienda non porre in essere ulteriori iniziative condotte in ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non avrai in primo piano ripenseremo profondamente ad alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali alla plastica monouso lo scrive Antonio misiani PD all’economia a proposito della legge di bilancio il MoVimento 5 Stelle intanto mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Ecco come il vuoto a rendere per i ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio il governo pensa a mettere mano nuovamente alla manovra con emendamenti obiettivo ridurre ulteriormente le tasse farlo per esempio sulle auto aziendale la plastica monouso Come scritto da Antonio misiani viceministro del PD all’economia il MoVimento 5 Stelle mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso lo scrive Antonio misiani viceministro dell’economia proposito della manovra il MoVimento 5 Stelle mette a punto un pacchetto di emendamenti che contengono alcune misure Echo come il vuoto a rendere per i ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio notte di scontri durissimi tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la Polizia di Hong Kong che ha registrato un totale di 38 feriti di cui 5 in condizioni gravi nel bilancio stilato dalla Hospital Authority 18 le persone segnalate in condizioni stabili mentre sei sono state dimesse 24 In tutto sono state ricoverate tra la ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio notte di scontri durissimi tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la Polizia di Hong Kong che ha registrato un totale di 38 feriti di cui 5 in condizioni gravi nel bilancio stilato dalla Hospital Authority 18 le persone segnalate in condizioni stabili mentre sei sono state dimesse 24 In tutto sono state ricoverate tra la ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio notte di scontri durissimi tra manifestanti arroccati nel Politecnico e la Polizia di Hong Kong che ha registrato un totale di 38 feriti di cui 5 in condizioni gravi nel bilancio stilato dalla Hospital Authority 18 le persone segnalate in condizioni stabili mentre sei sono state dimesse 24 sono in tutto sono state ricoverate tra ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio causa Politecnico di Hong Kong studenti estraniati all’alba la polizia Ha fatto irruzione per cercare di avere ragione dei circa 200 manifestanti asserragliati la polizia si è girata mi ha fatto sapere che è una sospensione solo temporanea dell’uso della forza per permettere agli studenti di lasciare pacificamente il campus e consegnati ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Hong Kong - polizia assedia Politecnico - 18 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Ancora caos ad Hong Kong: polizia assedia il Politecnico, manifestanti arrestati, 18 novembre,.

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata della redazione Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale è altissima la tensione Hong Kong dove prosegue l’assedio al Politecnico occupato mentre altri manifestanti più democrazia sono tornati a bloccare questa mattina alla centralissima Nathan Road moltissimi gli arresti dopo ore di scontri al Politecnico Alcuni dissidenti hanno tentato di lasciare il campus dopo che la polizia aveva ...

Ultime Notizie Roma del 18-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio causa Politecnico di Hong Kong studenti estraniati all’alba la polizia Ha fatto irruzione per cercare di avere ragione dei circa 200 manifestanti asserragliati la polizia si è girata mi ha fatto sapere che è una sospensione solo temporanea dell’uso della forza per permettere agli studenti di lasciare pacificamente il campus e consegnati ...

Pensioni Ultime Notizie : Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Cottarelli “si torni a prima di Quota 100” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Carlo Cottarelli, a margine della nuova presentazione del suo ultimo libro, “Pachidermi e pappagalli”, incentrato su tutte le bufale dell’economia a cui si continua a credere. Cottarelli sa bene a che punto è arrivato l’Italia, e nonostante ...