LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket | Serie A in DIRETTA | anticipo tutto da vivere in

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della nona giornata Buonasera, e benvenuti alladell’della nona giornata di campionato diA che mette di fronte Banco di Sardegnae Grissin Bon. Al PalaSerradimigni torna in scena quella che fu la storica finale scudetto dell’annata 2014-2015, anche se di allora sono rimasti solo gli sponsor e Jack Devecchi. Inizio di campionato simile, ma con forme diverse per le due squadre: il Banco è terzo a quota 10 punti, mentre la Grissin Bon è nel gruppo delle seste a 8, sopratgrazie al colpo esterno a Cantù e alla vittoria successiva contro Cremona, oltre a quelle con Pesaro e Pistoia. Nei fatti, gli ospiti possono aspirare al quinto successo in sei gare, aiutati per di più dal fatto di aver riposato nell’ultimo turno. Cinquantesima panchina in A per ...

matteocorradi10 : Stasera farò la live scritta di @dinamo_sassari vs @PallacReggiana su @Gazzetta_it Se non sapete dove guardarla: s… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: 55-39 sardi in controllo a metà terzo… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Strasburgo Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA: 90-67 sardi vittoriosi senza nessuna d… -