Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma –e Uil promuovono per martedi’ prossimo, 19 novembre, alle ore 9.30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (piazza Porta Pia 1, Roma), l’dal titolo “La casa: una nuova ‘abitativa”. A cinquant’anni dallo sciopero per il diritto alla casa e contro il caro affitti indetto dae Uil, le tre Confederazioni rilanciano una riflessione sui temi dell’abitare e piu’ in generale sulle citta’ e sulle strategie per renderle piu’ eque e sostenibili. Inoltre, verra’ presentata una piattaforma unitaria sulle politiche abitative con la quale si rilancera’ l’vertenziale e contrattuale su questi temi. Il dibattito, presieduto e coordinato da Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, sara’ introdotto dal segretario confederaleGiulio ...

CarloCalenda : La proposta franco-tedesca per una revisione della normativa antitrust e per consentire la nascita di campioni indu… - romadailynews : ‘Nuova Questione Abitativa’, il 19 iniziativa #Cgil-Cisl-Uil: #Roma – Cgil, Cisl e Uil… - RosannaLaplaca : RT @CislNazionale: ?? #CgilCislUil promuovono per il 19 novembre l’iniziativa dal titolo “La casa: una nuova ‘questione abitativa' sul dirit… -