Maltempo in Toscana | danni alle terme di Saturnia e sfollati a Livorno

Maltempo Toscana - le terme di Saturnia travolte dal fango : caduti oltre 90mm di pioggia sulla zona [FOTO e VIDEO] : Il forte Maltempo che sta colpendo la Toscana non ha risparmiato neanche le terme libere di Saturnia, nella zona di Manciano (Grosseto), che sono state invase dal fango (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nell’area sono stati diversi i corsi d’acqua ingrossati dalle forti piogge e che hanno rotto a tratti gli argini, come ha fatto l’Elsa allo Sgrillozzo. E anche le famose Cascatelle del ...

Maltempo Toscana - torrente esonda a Anghiari : il conducente si salva : Maltempo in Toscana, dove esonda un torrente e trascina via un’auto con a bordo un automobilista tedesco. L’uomo si è salvato, ma la vettura è stata trascinata via dalla corrente. E’ accaduto nel pomeriggio a Toppole di Anghiari (Arezzo). Mentre l’auto veniva portata via dalla piena, il conducente e’ riuscito ad uscire in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto i carabinieri che con i vigili del fuoco hanno dato il ...

Maltempo Toscana : piove in aula - protestano gli studenti al liceo a Pisa : Gli studenti del liceo scientifico ‘Filippo Buonarroti’ di Pisa denunciano la situazione di “estremo degrado” del complesso scolastico ‘Concetto Marchesi’ (che ospita anche l’istituto per geometri) dove stamani “sono state chiuse tre aule per inagibilità” a causa delle forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. Gli studenti annunciano un protesta anche per domani mattina con una ...

Maltempo - alluvione al confine tra Lazio e Toscana : Civitavecchia allagata. «Si temono morti» : Maltempo, non solo Venezia e la Liguria: oltre all'emergenza legata all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo in Toscana - tromba d’aria a Marina di Carrara spazza via un albergo : “Danni ingenti” : Una tromba d'aria ha distrutto parte dell'Hotel Atlanticm scoperchiandone il tetto, a Marina di Carrara, in Toscana, dove oggi è allerta arancione a causa del Maltempo. Le tegole e altri materiali sono infatti andati a finire sui bagni Venezia, Polda e Stella del mare, oltre che sulla strada che è rimasta bloccata per ore: "Danni per decine di migliaia di euro".Continua a leggere

Maltempo - alluvione tra Lazio e Toscana : Civitavecchia allagata - si temono morti : Maltempo, non solo Venezia e la Liguria: oltre all'emergenza legata all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - pesante alluvione al confine Lazio-Toscana : disastro a Civitavecchia - si temono morti [FOTO LIVE] : Situazione drammatica per il Maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il ...

Maltempo : domani scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana : domani, venerdi’ 15 novembre, scuole chiuse in alcuni comuni della Toscana, a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana dalla mezzanotte di oggi e valevole fino alle 18 del 15. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole site sul territorio del Comune di Grosseto dove saranno chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici. scuole chiuse anche a Manciano (Grosseto), Magliano in Toscana (Grosseto), ...

Previsioni Meteo Toscana : forte Maltempo all’orizzonte : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 16 novembre. Domani nottetempo e al primo mattino molto nuvoloso con residue deboli piogge a carattere sparso sulle zone centrali, in esaurimento; tendenza al miglioramento nel corso della mattina con schiarite a partire dalle zone costiere in estensione alle zone interne. Venti: deboli o moderati di ponente o di maestrale su costa centrale e Arcipelago, deboli variabili nelle zone ...

Maltempo Toscana - tanta pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Maltempo Toscana : chiusa una terapia intensiva a Pisa per infiltrazioni d’acqua : Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’edificio 6 all’ospedale di Cisanello a Pisa ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, “in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riprogrammare le attività previste“. Lo rende noto ...

Maltempo Toscana : cede una strada in Versilia a causa delle piogge : Il Maltempo ha provocato un cedimento stradale in provincia di Lucca. E’ stato chiuso un tratto della via Sarzanese al km 17,2 all’altezza del paese di Bozzano, in Versilia, ed è stata creata una viabilità alternativa. La sezione stradale che ha ceduto a causa del Maltempo ha interessato alcune tubature dell’acqua che passano sotto il manto stradale ed aperto una buca di circa cinque metri per due. Sul posto il sindaco di ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e Maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...