Meteo | tregua troppo breve | nuovo peggioramento in giornata e prima neve a bassa quota

Previsioni Meteo Milano : breve tregua mite e soleggiata - ma da Venerdì torna il maltempo : Previsioni Meteo Milano – Mattinata all’insegna del tempo asciutto, caratterizzata solo da un po’ di nubi basse e foschie più intense al primo mattino, già in prevalente diradamento in queste ore, con schiarite soleggiate sempre più prevalenti. Fa anche abbastanza freddo, con +6/7°C mediamente di minima, ma anche valori sui +4°C o poco più su qualche quartiere, ora sui +7/8°C. Dunque, fase di tempo migliore, dopo le abbondanti ...

Meteo - è allerta rossa : Matera sott'acqua - tregua solo mercoledì : Maltempo su molte regioni, all'orizzonte ancora tante nuvole nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche se mercoledì...

Previsioni Meteo 10 novembre - maltempo senza fine : breve tregua - poi tornano temporali e neve : Che tempo farà domani, domenica 10 novembre? Anche se non mancheranno le regioni a rischio pioggia, come Toscana, Campania, Basilicata e Calabria, ci sarà una breve tregua dal maltempo, con tempo soleggiato su gran parte della Penisola. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno sull'Italia due cicloni accompagnati da temporali e nubifragi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Napoli : tregua di bel tempo - ma non durerà. Tornano subito piogge e temporali : Previsioni Meteo Napoli – Un altro temporaneo peggioramento, l’ultimo della serie legato al vecchio ciclo perturbato oramai esaurito, è accorso nella tarda nottata e primo mattino di oggi, con altra pioggia debole-moderata sul capoluogo campano e accumulo variabile tra 3 e 4 mm circa. Nel corso della mattinata i cieli sono andati via via aprendosi con ampie schiarite soleggiate, salvo magari, come in queste ore di tarda mattinata, un ...

Previsioni Meteo Roma - breve tregua del maltempo ma nei prossimi giorni arrivano altre “valanghe” di pioggia : Previsioni Meteo Roma – Ultimi addensamenti più significativi nel corso della giornata di ieri, legati a una circolazione instabile che va invecchiando, con altre piogge deboli-moderate sulla Capitale e accumuli fino a 4/5 mm localmente. Si è trattato, però, di ultimi impulsi, qualcuno debole, residuo ancora nella notte trascorsa, di un primo sistema depressionario che oramai ha esaurito le sue forze. Per oggi, non sono attese piogge degne ...

Previsioni Meteo Napoli : breve tregua del maltempo - ma domani tornerà la pioggia forte e abbondante : Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una ...

Previsioni Meteo : breve tregua del maltempo sull’Italia - ma sta arrivando un’altra “pazza” perturbazione tropicale : Il maltempo che ieri ha colpito duramente l’Italia, oggi concede una tregua: è tornato a splendere il sole su gran parte del Paese e le temperature sono piacevolmente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo, tanto che con il cielo terso e l’aria limpida non sembra affatto di essere in pieno autunno. La colonnina di mercurio è impietosa, con temperature tipiche di metà/fine Settembre: abbiamo +24°C a Lecce, Brindisi, ...

Previsioni Meteo 4 novembre : breve tregua dal maltempo - ma 6 regioni restano in allerta : Dopo un weekend con condizioni meteo piuttosto instabili domani, lunedì 4 novembre, il tempo migliorerà sensibilmente anche se la "tregua" durerà molto poco. Già martedì infatti è atteso l’arrivo di una nuova intensa perturbazione che fino a giovedì riporterà precipitazioni su molte regioni italiane.Continua a leggere

Previsioni Meteo Milano : breve tregua di qualche ora ma Giovedì torna il maltempo con violenti temporali [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – tregua del maltempo sul capoluogo lombardo. Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da pesante azione perturbata con rovesci intensi e temporali insistenti per molte ore. L’accumulo complessivo sulla città e hinterland, sommando tutti millimetri caduti negli ultimi quattro giorni, è variato mediamente tra i 60 e gli 80 mm. Un apporto di acqua massiccio di cui 40/60 mm nelle ultime 24 ore. Inevitabili i ...

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

Previsioni Meteo 25 settembre : pioggia e autunno al Nord - tregua dal maltempo al Sud : Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, una nuova perturbazione attraverserà velocemente l'Italia, portando piogge e locali rovesci soprattutto al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche, dove si attende un lieve calo delle temperature nelle ore diurne. Il meteo migliorerà poi di nuovo a partire da domani.Continua a leggere