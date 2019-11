Atletica paralimpica | Mondiali Dubai 2019 | fantastico bronzo di Oxana Corso nei 200

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Oggi (14 Novembre) è andata in scena la terzultima giornata deidi. Per l’Italia è arrivata l’ennesima medaglia, si tratta delottenuto danei 200 metri categoria T35. L’azzurra ha lottato duramente per arrivare al podio ottenuto con il suo personale 33.25 ad un solo centesimo l’olandese Nienke Timmer che ha chiuso in quarta piazza. La gara è stata vinta dalla britannica Maria Lyle con il tempo di 30.33 seguita dalla polacca Jogada Kibil che ha fermato il cronometro a 32.15. E’ stata, come di consueto, una giornata ricca di record del mondo, otto per la precisione. Ad aprire la giornata la super prestazione del brasiliano Cicero Lins Nobre nel lancio del giavellotto categoria F57. L’atleta verdeoro ha ottenuto la miglior misura di sempre con il suo 49.26. La connazionale Elizabeth Rodrigues ...

brongosalvatore : RT @LucaPancalli: Un'altra giornata di successi ai Mondiali di atletica paralimpica di Dubai. Argento per @oney_tapia nel lancio del disco… - The_elivseli : RT @AlleyOop24: Atletica paralimpica, argento per Monica Contrafatto ai Mondiali di Dubai by @FedericaGinesu #monicacontraffatto #mondialid… - acsan14 : RT @LucaPancalli: Un'altra giornata di successi ai Mondiali di atletica paralimpica di Dubai. Argento per @oney_tapia nel lancio del disco… -