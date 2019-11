Francia | scossa di magnitudo 5 4 | bloccati 3 reattori della centrale nucleare di

Terremoto in Francia - controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di magnitudo 5 : La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.Continua a leggere

