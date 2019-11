Ascolti tv | dati Auditel domenica 10 novembre | testa a testa tra Nozze romane e La caccia

‘La caccia - Monteperdido’ vs ‘Nozze romane’ : i dati sugli Ascolti della domenica televisiva : Rai Uno e Canale 5 non vanno oltre la soglia dell'12% di share con i programmi in onda nella prima serata, dato superato...

Ascolti tv domenica 10 novembre 2019 prima serata: pareggio tra Nozze romane e La Caccia – Monteperdido Gli Ascolti tv della prima serata di domenica 10 novembre vedono un pareggio tra le due reti televisive, Rai 1 e Canale 5. Mentre la prima manda in onda un film italiano, la rete Mediaset lancia la nuova

Ascolti tv 8 novembre 2019, ecco chi ha vinto la serata tra Tale e Quale Show e L'Isola di Pietro Oh, la settimana è finalmente terminata! Oggi è sabato e ieri…era venerdì! E dunque ieri sera la televisione ha fatto un'ottima compagnia agli italiani, visto che ogni canale proponeva qualcosa di interessante e divertente. Su

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 6 novembre : testa a testa tra La la land e Oltre la soglia : Serrato testa a testa tra Rai1 e Canale 5 per la vetta della classifica degli Ascolti della prima serata dì mercoledì 6 novembre. Il film della rete ammiraglia Rai, ‘La la land‘, ha ottenuto infatti 2.345.000 telespettatori e uno share dell’11,41%, mentre la serie ‘Oltre la soglia‘ sul principale canale Mediaset è stata vista da 2.348.000 telespettatori pari all’11,3%. Ascolti tv prime time Rai3 con ‘Chi ...

Ascolti tv - dati Auditel del 5 novembre : Fiorello spopola su Rai1 - ma la prima serata annaspa : Fiorello bissa il boom di Ascolti. Il secondo appuntamento con Viva RaiPlay è stato seguito su Rai1 da 6.310.000 spettatori con il 23,8% di share. Rispetto all’esordio, su cui ha pesato naturalmente un forte effetto attesa, è lievissima la flessione. La prima puntata lunedì era stata seguita 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share. Un risultato tanto più notevole se paragonato ai numeri registrati dalla prima serata. Ascolti tv, 5 ...

Ascolti tv 5 martedì 5 novembre, in testa la Champions League, Fiorello fa ancora il botto Rieccoci qui, curiosi come sempre, per scoprire quale canale tv ha fatto compagnia a più italiani ieri sera! Come sarà andato il 5 novembre appena passato? Anche ieri sera, la televisione presentava, per ogni canale, programmi appetitosi tra i

Ascolti tv lunedì 4 novembre, ecco chi ha catturato di più l'attenzione degli tialiani E anche il primo lunedì di novembre è andato. Quella di ieri sera è stata sicuramente una bella serata per chi è rimasto a casa a guardare comodamente la televisione. Tutti i canali presentavano qualcosa di interessante, dalle fiction, al varietà

Ascolti tv - dati Auditel domenica 3 novembre : I ragazzi dello Zecchino d’Oro vince con 4.2 milioni : La fiction in prima serata su Rai1 I ragazzi dello Zecchino d’oro vince la prima serata di domenica 3 novembre con 4 milioni 228mila telespettatori e il 18.29% di share. Il racconto della storica manifestazione canora, con Simone Gandolfo nei panni di Cino Tortorella – Mago Zurlì e Matilda De Angelis che è Mariele Ventre, ha appassionato anche i giovanissimi: è stato infatti il programma più visto dalle ragazze tra i 4 e i 14 anni ...

Ascolti tv, domenica 3 novembre. Ecco qual è stato il canale più seguito Ed è andata pure la prima domenica di novembre! Un fine settimana freddo, uggioso e piovoso quello che si è appena concluso. Ma come avranno trascorso gli italiani la loro serata domenicale? Che cosa avranno guardato in televisione seduti sul divano magari

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 30 ottobre : The Help vince con 2.8 milioni : Il film di Rai1, ‘The Help‘, si aggiudica gli Ascolti della prima serata di mercoledì 30 ottobre grazie a 2.888.000 telespettatori e il 14,48% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda parte del colossal ‘Titanic‘ è stata vista da 2.278.000 telespettatori pari al 10.27% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 dove ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.162.000 telespettatori e uno share del ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 29 ottobre : La strada di casa chiude sfiorando i 4 milioni - Il Collegio batte Titanic : Manco a dirlo è Ra 1 a vincere il prime time di martedì 29 ottobre con l’ultima puntata della fiction ‘La strada di casa’ vista da 3.950.000 telespettatori pari a uno share del 17,32%. Ascolti tv prime time Testa a testa tra ‘Il Collegio‘ su Rai2, che ha ottenuto 2.252.000 telespettatori e il 9,72% di share, e ‘Le Iene’ che su Italia1 ha totalizzato 2.141.000 telespettatori e il 12,78% di share. Terzo ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 28 ottobre : Il Commissario Montalbano vince su Live : Il Commissario Montalbano è sempre vincente: l’episodio in replica “Una voce di notte” su Rai 1 vince il prime time del 28 ottobre con 4 milioni 615mila telespettatori pari al 21.42% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 1 milione 946mila telespettatori pari al 13% di share. Su Rai3 Report ha raccolto 2 milioni 100mila spettatori con il 9.01% di share, mentre su Rai2 Stasera ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 27 ottobre : Imma Tataranni ultima puntata chiude a 4.7 milioni : Chiusura vincente per ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha vinto la prima serata di domenica 27 ottobre con 4.742.000 telespettatori e il 22.2% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, il Gran Premio di Formula 1 del Messico su Tv8, con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share. Poco dietro ‘Benvenuti al Sud‘ su Canale 5, con 2.039.000 telespettatori e il ...