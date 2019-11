Ragusa | uccide la madre a pugni al termine di una lite per futili motivi

Fonte : blogo

(Di sabato 9 novembre 2019) È stato arrestato dopo alcuni giorni dai carabinieri dil’autore dell’omicidio di un’anziana donna. Ad ammazzarla sarebbe stato il figlio 48enne, che l’avrebbe massacrata dialdi unascaturita per. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna è stata colpita ripetutamente con violenza e a mani nude, tanto da essere ridotta in fin di vita. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, per la signora non c’è stato nulla da fare e dopo circa 20 giorni di agonia è deceduta., chiede aiuto in strada ma è solo una scusa per stuprare una donna: 26enne arrestato Con questa accusa un 26enne di Vittoria () è stato arrestato dalla polizia: ha violentato e minacciato di morte la donna Ora i militari hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere nei confronti del ...

