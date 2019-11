LIVE Sinner-de Minaur 2-1 | Finale NextGen 2019 in DIRETTA | l’azzurrino tiene il servizio

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima radente e diritto vincente di. 15-30 L’azzurro attacca la rete: ottimo attacco dopo il rovescio lungolinea ma poi la stop volley si ferma sul nastro. 15-15 L’italiano non riesce a tenere lo scambio: diritto in rete. Loading… Loading… 15-0 Buona prima di Jannik. 2-2 Vince a zero ilil tennista australiano. 40-0 Che rischio dell’australiano! Ancora un diritto dopo la prima, colpo rischioso che va aldilà della rete grazie al nastro. 30-0non trova la risposta sulla seconda di de. 15-0 Ottima prima e diritto diagonale dell’australiano. 2-1 Il rovescio di desi ferma in rete:resta avanti. 40-15 Ottima prima a 206km/h di. 30-15 Diritto di poco fuori diche non sempre sta riuscendo a tenere il ritmo di de. 30-0E DIRITTO! ...

