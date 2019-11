Manovra | c’è la bollinatura della Ragioneria | il testo a breve in Parlamento Ricorso al

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra - Moscovici : “Lettera diversa da quella inviata a governo precedente : c’è clima costruttivo” : Moscovici spiega la lettera della Ue all’Italia sulla Manovra e cerca di allontanare le voci di una crisi. "Penso che gli italiani non saranno affatto sorpresi dalla lettera - ha detto il commissario - non è certo un segreto e si sviluppa in un clima di trasparenza. Ho avuto l'occasione di incontrare Roberto Gualtieri a più riprese, i nostri servizi si parlano costantemente".Continua a leggere

Manovra - Renzi e M5s all’attacco. Blog delle Stelle : ‘Su pos e partite Iva non c’è intesa - serve vertice’. Conte : ‘Ridurre commissioni’ : Italia viva e Movimento 5 Stelle all’attacco della Manovra e in difesa delle partite Iva. La tensione sale nel giorno in cui Giuseppe Conte è a Bruxelles per il Consiglio Ue. Il premier dalle pagine di Repubblica, Stampa e Messaggero annuncia un progetto per ridurre l’Irpef sui redditi sotto i 28mila euro. Ma le due forze di maggioranza alzano la posta. Matteo Renzi attacca quota 100 e cerca la sponda del Movimento per cambiare i ...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è - è un pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è, è un pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

Manovra - decreto fiscale : tutto quello che c’è da sapere : Dossier in due puntate dedicato al decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, approvato salvo intese lunedì 14. Un doppio appuntamento con quattro pagine dedicate all’interno del Sole 24 Ore sia venerdì 18 sia sabato 19 ottobre

Manovra : fonti governo M5S - ‘c’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

Rider - c’è anche chi è favorevole al cottimo : “È meritocratico - io guadagno bene”. Il gruppo Deliverance : “Sono Manovrati dalle aziende” : C’è chi chiede più diritti e chi ne farebbe volentieri a meno, al grido di “lasciateci guadagnare”. Chi critica tutele troppo blande e chi invita, senza mezzi termini, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a “farsi gli affari propri” di fronte alla promessa di aumentarle. Le norme a favore dei Rider contenute nel decreto Salva-imprese del 6 agosto scorso – appena giunto al Senato per la conversione in legge – scontentano tutti, sia ...