La sharia dei social e il coraggio di una madre

(Di giovedì 24 ottobre 2019) In un periodo storico in cui l’incompetenza e l’ignoranza vengono contrabbandate come virtù, non deve stupire come l’essere dei personaggi noti precluda il diritto di poter soffrire senza essere oggetto delle invettive degli sciacalli da tastiera. Un popolo di insospettabili professionisti, casalinghe, insegnanti, tuttologi del nulla pronti a vomitare le proprie frustrazioni in rete. Nemmeno se una mamma offre il proprio essere un personaggio famoso per aiutare gli altri viene risparmiata dal tribunale digitale.Non ho il piacere di conoscere personalmente Elena Santarelli, ma so per certo il deserto di dolore che ha attraversato dal giorno che a suo figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Notti insonni alla ricerca di una prognosi certa, con le speranze in un miracolo che si infrangono negli occhi definitivamente chiusi del bambino del ...

